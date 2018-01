VfB Stuttgart Wie Hannes Wolf 20 Euro verliert

Von red 07. Januar 2018 - 16:26 Uhr

Beim VfB Stuttgart stand am Sonntag im Trainingslager im spanischen La Manga ein entspannter Tag an. Der große Verlierer war allerdings Coach Hannes Wolf.





La Manga - Für die Profis des VfB Stuttgart stand am Sonntag, am Tag nach dem Testspielsieg gegen den FC Twente Enschede aus den Niederlanden, eine lockere Einheit mit Fußballtennis an, ehe Trainer Hannes Wolf dem Team den restlichen Tag frei gab.

Der Coach selbst hatte aber noch nicht Feierabend. Gemeinsam mit Co-Trainer Miguel Moreira, Torwarttrainer Marco Langner und Athletiktrainer Matthias Schiffers absolvierte der Trainer noch ein kleines Spielchen zum Abschluss. Beim Elfmeterschießen traten die vier gegeneinander an, wobei sich Miguel Moreira mit einer leichten Zerrung früh verabschiedete.

Am Ende schnappte sich Matthias Schiffers den Sieg. Was Hannes Wolf 20 Euro kostete. Darum hatten die Kollegen im Vorfeld gewettet.

Hinterher sagte der VfB-Trainer: „Die 20 Euro tun nicht so weh. Viel mehr schmerzt, dass ich sie gegen Matze Schiffers verloren habe!“ Und konnte sich ein Lachen dabei nicht verkneifen.

