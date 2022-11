1 Rund um das Internetforum auf der VfB-Webseite regt sich Unmut. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Das Internetforum des VfB Stuttgart ist in die Jahre gekommen und kaum mehr sichtbar. Nun soll es umziehen. Perspektivisch plant der Club ohne den virtuellen Stammtisch.















Link kopiert

Lange bevor das Internetzeitalter Social Media kannte, gab es dort bereits Orte, an denen sich Gleichgesinnte austauschen konnten. In Internetforen wurde gemauschelt, gestritten, gefachsimpelt, zusammen gefeiert und gelitten – auch und ganz besonders in solchen, deren Hauptthema der emotionale Fußballsport war und ist.

Auch heute gibt es diese virtuellen Stammtische noch – allerdings nur noch vereinzelt wie jenes, aus dem die Petition für eine Vertragsverlängerung von Sven Mislintat stammt, die mehr als 11 000 Stimmen eingesammelt hat. Twitter, Facebook, Pinterest und Co haben sich längst als die Plätze im Web etabliert, wo Austausch heutzutage stattfindet.

Im VfB-Forum regt sich Unmut

Das weiß man auch beim VfB Stuttgart. Der Bundesligist betreibt ebenfalls noch ein eigenes Forum. Seit rund 20 Jahren und seit über fünf Jahren nicht mehr sichtbar auf der eigenen Webseite. Heißt: Man muss die direkte Adresse kennen oder über eine Suchmaschine danach suchen.

Seit einigen Tagen regt sich dort nun Unmut. „Die Kommunikationsabteilung des VfB hat leider entschieden, den Betrieb des offiziellen VfB-Forums zum Ende diesen Jahres einzustellen“, heißt es dort vonseiten der ehrenamtlichen Moderatoren.

Auch User sind empört. „Der VfB klemmt den treuesten der treuen VfB-Fans eine Möglichkeit zur Selbst-Therapie ab. Dieser Verein macht es seinen Fans mit den wenigen Siegen schon schwer genug. Nun wird der Ort verbannt, an dem die Fans einen virtuellen Stammtisch vorfinden und ausführlich ihren Frust vor der Seele schrieben können“, beklagt Nutzer Christoph Miller stellvertretend in einem Schreiben an unsere Redaktion.

Das Forum soll umziehen

Der VfB bestätigt dies jedoch nicht. „Es ist keineswegs beschlossen, das Forum zum 31. Dezember abzuschalten. Vielmehr befinden wir uns im Austausch mit dem Moderatorenteam und haben angeboten, das Forum perspektivisch komplett in ihre Hände zu geben“, sagt ein VfB-Sprecher auf Nachfrage. Die Moderatoren schaffen derweil Tatsachen. Das Forum soll umziehen, die Nutzer werden aufgerufen, „das Forum an anderer Stelle fortzuführen.“

Beim VfB dagegen plant man anderweitig. Die zuletzt 2017 massiv überarbeitete Internetpräsenz wird aufgefrischt. Die Planungen hierfür sind längst angelaufen, möglicherweise wird das Projekt im kommenden Jahr vollends abgeschlossen. Dann wird dort auch das Thema VfB TV eine deutlich prominentere Rolle spielen als bisher. Nach dem sogenannten „Rollout“ der neuen Präsenz wird es dort kein Forum mehr geben.