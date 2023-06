1 Thomas Kastanaras ist auf dem Sprung nach oben. Der Nachwuchsstürmer des VfB Stuttgart soll einen Profivertrag erhalten. Foto: Baumann/Julia Rahn

Stuttgart - Er ist mal wieder zur rechten Zeit am richtigen Ort gewesen: Thomas Kastanaras. Mühelos brachte der U-19-Stürmer des VfB Stuttgart nach einem Querpass seine Mannschaft zuletzt im Spiel beim FSV Mainz 05 in Führung. Am Ende hieß es 3:0 für das Team von Trainer Nico Willig in der A-Junioren-Bundesliga – und auch die beiden weiteren Treffer erzielte Kastanaras. Einmal abgebrüht und einmal per Elfmeter.