1 Könnte der Offensivdrang von Konstantinos Mavropanos dem VfB zu mehr Torgefahr verhelfen? Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Den Stuttgartern fehlt derzeit fast jegliche Durchschlagskraft. Dabei hat die Mannschaft ihr offensives Potenzial in der Vergangenheit eigentlich schon unter Beweis gestellt. Welche Ansatzpunkte gibt es?









Die Rechnung ist denkbar einfach: ohne Chancen keine Tore – und ohne Tore keine Siege. Beim VfB Stuttgart hat sich die offensive Harmlosigkeit längst zu einem gravierenden Manko entwickelt, das auch der Trainer nicht kleinredet. „Uns fehlt einfach die Torgefahr“, sagt Bruno Labbadia, „das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist sicherlich ein Problem.“ Was zur Frage führt: Wie kann in den verbleibenden neun Saisonspielen wieder mehr Schwung in das Angriffsspiel kommen, um die dringend nötigen Siege im Tabellenkeller einzufahren? Der Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt durchaus Ansatzpunkte.