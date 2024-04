19 Der Schiedsrichter Felix Zwayer (links) und der VfB-Torschütze Deniz Undav weisen zwar in die gleiche Richtung, sind aber nicht einer Meinung. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Wut musste raus. Also schrie Waldemar Anton seinen Ärger in den Leverkusener Abendhimmel. Und er fasste sich dabei mehrfach an den Kopf. Weil der Kapitän des VfB Stuttgart ebenso wenig wie seine Kollegen begreifen konnte, was sich in den letzten Sekunden der Partie in der ausverkauften Bayarena abgespielt hatte.