43 Individuelles Feedback für jeden Spieler: Performance-Analyst Jan Schimpchen (Mitte) gibt Wahid Fahgir (rechts) und Sasa Kalajdzic (links) direkt auf dem Rasen Einblicke in ihre Laufwerte. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Kilometervorgaben für jedes Training – und Zusatzschichten für alle, die darunter bleiben: Der VfB hat einiges umgekrempelt, um seine Laufleistung in der kommenden Saison zu steigern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein paar Meter neben dem Trainingsplatz, etwa auf Höhe der Mittellinie, hat der VfB Stuttgart schon seit dem ersten Tag seines Trainingslagers einen kleinen und eher sparsam bestückten Tisch aufgebaut. Ein Laptop steht darauf, ein paar Zettel und Stifte noch, viel mehr nicht. Was auf den ersten Blick nicht besonders wichtig wirkt und ein meist unbemerktes Dasein fristet, bildet in Wahrheit einen ganz entscheidenden Ort zur Steuerung der gesamten Woche im Allgäu. Ein Ort, an dem die Daten aller 34 VfB-Profis erhoben und ausgewertet werden. Täglich, stündlich, minütlich.