Der VfB Stuttgart ist in den verbleibenden zwei Ligaspielen womöglich zum Siegen verdammt – doch hält die wankelmütige Mannschaft diesem Druck stand?









Beim VfB Stuttgart ist die Angst zurück. Fast schon zum Greifen ist die Sorge vor dem Sturz in die Zweitklassigkeit – und sie treibt den Verantwortlichen den Schweiß auf die Stirn. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil nach dem nächsten Spieltag feststehen könnte, dass die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß nicht mehr zu retten ist. Obwohl es noch vor zwei Spieltagen in der Fußball-Bundesliga anders aussah. Doch das Momentum im Abstiegskampf hat sich gedreht – und dem VfB könnte bereits am Sonntag schwindelig werden.