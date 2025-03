VfB Stuttgart: Wie der VfB den Transfersommer finanziell plant

1 Der Europapokal lohnt sich auch finanziell: Angelo Stiller, Fabian Rieder, Ermedin Demirovic und Josha Vagnoman (v.l.) im Champions-League-Heimspiel in dieser Saison gegen die Young Boys Bern. Foto: Baumann

Wie viel Geld im Sommer für Neuzugänge zur Verfügung steht, hängt auch vom Ausgang der laufenden Saison ab. Ein Blick auf die vier unterschiedlichen Szenarien und die Summen.











Acht Spiele noch. Die Saison in der Fußball-Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein, wobei die Ausgangslage für den VfB Stuttgart eine eindeutige ist: Es braucht eine Aufholjagd, wenn die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb noch gelingen soll. Platz vier und die Champions League sind schon acht Zähler entfernt – ein stattlicher Abstand. Auf die Ränge fünf und sechs und damit die Europa League und die Conference League fehlen jeweils fünf Punkte – schon eher in Reichweite, aber ebenfalls ein gutes Stück entfernt. Bliebe der Gewinn des DFB-Pokals, der direkt in die Europa League führen würde, wobei sich hier mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen noch namhafte Konkurrenz im Wettbewerb befindet. Noch also ist viel Konjunktiv im Spiel. Und eben dieser beeinflusst auch die Planungen für die nächste Saison.