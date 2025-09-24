Nach über sechs Jahren ist Schluss: Die MeinVfB-App wird ab sofort aus dem App Store und dem Google Play Store entfernt. Wir bedanken uns herzlich bei allen Nutzerinnen und Nutzern, die uns in dieser Zeit begleitet haben.

Die MeinVfB-App wird eingestellt. Bitte kündigt euer Abo unbedingt selbstständig im jeweiligen AppStore. Allen bisherigen Nutzern unterbreiten wir ein attraktives Wechselangebot. So wechselt Ihr ganz einfach das Abo.

Wichtiger Hinweis für alle bisherigen App-Nutzer

Euer bisheriges App-Abo endet nicht automatisch, auch wenn ihr unser neues Abo-Angebot über die Stuttgarter Nachrichten abschließt. Da die Abonnements ausschließlich über die jeweiligen Stores abgeschlossen wurden, können wir diese technisch nicht für euch kündigen.

👉 Bitte kündigt euer Abo daher unbedingt selbst im App Store (iOS) oder im Google Play Store (Android).

Nur so stellt ihr sicher, dass keine weiteren Zahlungen oder gar doppelte Zahlungen anfallen.

So geht’s:

Android (Google Play Store):

Öffnet den Google Play Store → Tippt oben rechts auf euer Profilbild → „Zahlungen & Abos“ → „Abos“ → Wählt die MeinVfB-App aus → „Kündigen“.

Öffnet den Google Play Store → Tippt oben rechts auf euer Profilbild → „Zahlungen & Abos“ → „Abos“ → Wählt die MeinVfB-App aus → „Kündigen“. iOS (Apple App Store):

Öffnet die Einstellungen → Tippt oben auf euren Namen → „Abonnements“ → Wählt die MeinVfB-App aus → „Abo kündigen“.

Wechselangebot bis zum 30.09.2025

Allen bisherigen App-Nutzern bieten wir noch bis einschließlich 30. September 2025 ein exklusives Wechselangebot an:

Jahr: 2 € pro Monat Jahr: 5,99 € pro Monat Jahr: erst hier zum regulären Preis

(jederzeit monatlich kündbar)

Damit erhaltet ihr nicht nur alle VfB-Inhalte, sondern auch vollen Zugriff auf das digitale Angebot der Stuttgarter Nachrichten – mit Artikeln, Podcasts, bald auch Videos sowie weiteren Kanälen auf WhatsApp, Instagram, Bluesky und Facebook.



JETZT WECHSELN: stn.de/meinvfb-app



Vielen Dank für euer Verständnis – und denkt bitte unbedingt daran, euer altes App-Abo im App-Store selbst zu kündigen!

Euer

MeinVfB-Team