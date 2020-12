Coronavirus in Stuttgart Stadt verbietet Alkohol to go in der Innenstadt

Von Samstag an ist Schluss mit Glühwein zum Mitnehmen. Die Stadt verbietet Gaststätten, alkoholhaltige Getränke zum sofortigen Verzehr zu verkaufen. In der Innenstadt gilt das Verbot von Samstag an rund um die Uhr. Bei Verstößen droht ein Zwangsgeld.