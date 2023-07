1 Serhou Guirassy hat seinen Platz im Sturmzentrum des VfB Stuttgart derzeit sicher. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Noch fünf Trainingstage, dann startet der VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05 in die Bundesliga. Wer kann sich noch empfehlen? Nur drei Positionen sind noch nicht vergeben.









Am Montagnachmittag (15 Uhr/öffentlich) startet die Bundesligamannschaft des VfB Stuttgart in die finale Phase der Vorbereitung. Schon am Samstag (15.30 Uhr) wird es dann ernst, zum Re-Start der Bundesliga ist der 1. FSV Mainz 05 in Stuttgart zu Gast. Fünf Trainingstage also bleiben dem Trainer Bruno Labbadia für den vorläufigen Feinschliff. Und den Spielern, sich für einen Platz in der Startelf zu empfehlen.