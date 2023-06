1 Der VfB Stuttgart will in der Bundesliga auch wirtschaftlich konkurrenzfähig bleiben. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart arbeitet weiter daran, seine Finanzkraft für die kommenden Jahre zu stabilisieren und zu verbessern. Nun hat ein weiterer bisheriger Sponsor sein Engagement erhöht.









Die sportliche und strukturelle Analyse der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga dauert noch an beim VfB Stuttgart. Was dabei kein Geheimnis ist: Der Club muss parallel dazu daran arbeiten, seine Finanzkraft zu erhalten, im besten Fall sogar auszubauen.