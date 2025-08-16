VfB Stuttgart: Wehrle schließt Woltemade-Transfer aus: „Akte geschlossen“

1 Nick Woltemade steht seit Wochen im Fokus. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Muelle

Der Vorstandschef des VfB bestätigt im Vorfeld der Partie gegen den FC Bayern, dass Nick Woltemade in der kommenden Saison in Stuttgart spielt.











Link kopiert



Sieben Wochen lang bestimmt der Poker um Nick Woltemade nun schon die Schlagzeilen rund um den VfB Stuttgart – mit dem Duell gegen den FC Bayern am Samstagabend im Supercup endete aber die Frist, die Vorstandschef Alexander Wehrle im Gespräch mit unserer Redaktion vor fünf Tagen als Zeitrahmen für einen möglichen Transfer zu den Münchnern gesetzt hatte. Und kurz vor Abpfiff schloss Wehrle sämtliche Hintertüren, wodurch es doch noch zu einem Transfer in den kommenden beiden Wochen bis Ende des Transferfensters kommen würde.