VfB Stuttgart: Wehrle kündigt Transfers an – und schiebt Abgängen einen Riegel vor

Wehrle kündigt Transfers an – und schiebt Abgängen einen Riegel vor

1 Alexander Wehrle hat noch viel vor mit dem VfB. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Vorstandsboss der VfB AG verkündet ambitionierte Ziele. Wie viele Profis noch kommen sollen – und welche Spieler laut Wehrle in der anstehenden Saison auf jeden Fall für den VfB auflaufen.











Es gab fraglos schon schlechtere Zeitpunkte, um als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart auf der Mitgliederversammlung ans Rednerpult zu treten. Vizemeister, Euphorie, Vorfreude auf die Champions League. Mit entsprechend breiter Brust adressierte Alexander Wehrle am Sonntag die rund 2500 Personen in der Porsche-Arena. Und er hatte auch einige Ansagen in puncto Personalpolitik mitgebracht – schließlich ist das Transferfenster noch rund fünf Wochen geöffnet.