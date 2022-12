1 Bruno Labbadia erhitzt die Gemüter vieler Stuttgarter Fans. Foto: Baumann

Die jüngsten Personalentscheidungen beim VfB Stuttgart sorgen im Internet für hitzige Diskussionen – und rufen sogar die Stuttgarter Polizei auf den Plan.















Die Verpflichtung von Bruno Labbadia als neuem Trainer vom VfB Stuttgart schlägt hohe Wellen. Im Internet sind die jüngsten Personalrochaden, angefangen mit dem Aus von Sportdirektor Sven Mislintat, der Verpflichtung von Fabian Wohlgemuth als dessen Nachfolger und eben der Bekanntgabe des neuen Trainers, heiß diskutiertes Thema. Viele fürchten mit Labbadia den Rückfall in alte Zeiten, in denen sich die sportlichen Verantwortlichen beim Fußball-Bundesligisten die Klinke in die Hand gaben. Natürlich gibt es aber auch Stimmen, die in der Demission Mislintats und im Engagements eines erfahrenen Coaches wie Labbadia genau die richtige Lösung sehen.

Ein Fan geht nun sogar soweit, die Stuttgarter Polizei um Mithilfe zu bitten. Auf Twitter schrieb johannes@VfB_1893_: „Wir brauchen dringend Hilfe. Der ganze Verein ist in Gefahr.“ Adressiert war der Tweet an das Stuttgarter Polizeipräsidium, das umgehend antwortete: „Nicht ganz unser Aufgabengebiet. Wir sind aber sehr gespannt auf Ihre Erläuterungen, was Sie an unserer Stelle tun würden.“ Eine Antwort auf die nicht ganz ernst gemeinte Gegenfrage blieb aus. Die Diskussionen um Labbadia, sie werden aber sicher weitergehen.