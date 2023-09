1 Wataru Endo spielt mittlerweile für den FC Liverpool. Foto: dpa/Marijan Murat

Seit Mitte August spielt Wataru Endo für den FC Liverpool in England. Am Mittwoch allerdings war er noch einmal beim VfB Stuttgart zu Besuch. Die Freude war groß.











Die Freude war groß beim VfB Stuttgart – als am Mittwoch plötzlich Wataru Endo in der Tür stand. Der Japaner nutzte das Ende der Länderspielpause, um sich noch einmal persönlich von seinen früheren Mitspielern und den Mitarbeitern an der Mercedesstraße in Bad Cannstatt zu verabschieden.