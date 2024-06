1 Fabian Wohlgemuth (links) und Christian Gentner arbeiten seit eineinhalb Jahren beim VfB zusammen. Foto: Baumann

Der designierte Sportvorstand steht vor der Aufgabe, seine bisherige Position des Sportdirektors neu zu besetzten. Vieles spricht für Christian Gentner – der Wohlgemuths Rolle aber nicht eins-zu-eins übernehmen würde.











Seit Monaten bastelt Fabian Wohlgemuth beim VfB Stuttgart am Kader für die kommende Saison – sichtet den Transfermarkt, führt Verhandlungen, bespricht Perspektiven mit Spielern. Nun herrscht für den Sportdirektor auch Gewissheit, was seine persönliche Zukunft in Bad Cannstatt angeht: Wohlgemuth wird nach einer langen Hängepartie am 1. Juli dieses Jahres zum Sportvorstand beim VfB aufsteigen, verbunden mit einem neuen Dreijahresvertrag bis 2027 und einer Gehaltserhöhung – sowie einer Änderung des Organigramms: Vier statt drei Personen sitzen künftig im Vorstand der AG, neben Alexander Wehrle (Vorsitz) und Wohlgemuth (Sport) weiterhin auch Rouven Kasper (Marketing) und Thomas Ignatzi (Finanzen).