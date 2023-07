Warum für den VfB in den nächsten Wochen so viel auf dem Spiel steht

1 Trainer Bruno Labbadia (rechts) im Austausch mit Vorstandsboss Alexander Wehrle – für den VfB stehen wegweisende Spiele an. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Viele Spiele in kurzer Zeit: Der VfB ist nach der langen Winterpause gleich voll gefordert. Es geht um Punkte im Abstiegskampf, Millionen im DFB-Pokal und das Vertrauen ins neue Spielsystem – kurzum: um eine Menge.









Fast zehn Wochen – so lange liegt das bislang letzte Bundesliga-Spiel des VfB Stuttgart nun schon zurück, eine 0:2-Niederlage an einem November-Samstag bei Bayer Leverkusen. Man darf deshalb getrost annehmen, dass Kapitän Wataru Endo und Co. nach etlichen Morgenläufen und Taktikschulungen so langsam wieder eine große Lust auf Pflichtspiele verspüren.