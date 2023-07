1 VfB-Linksverteidiger Emiliano Insua ist von seiner Bestform aktuell weit entfernt. Foto: Baumann

Emiliano Insua spielte gegen Kiel schlecht – und auch der aktuell verletzte Borna Sosa reißt bisher keine Bäume aus. Hat der VfB also ein chronisches Problem bei den Linksverteidigern? Sportdirektor Sven Mislintat hat dazu eine klare Meinung.









Stuttgart - Eigentlich hätte Holger Badstuber in der 55. Minute des Kiel-Spiels die Dinge in seinem Revier mitten im VfB-Strafraum mit einem gewonnen Luftduell selbst regeln müssen. Insofern erhält Emiliano Insua eindeutig mildernde Umstände, was das 1:0 der Holsteiner durch eine sehenswerte Kopfball-Bogenlampe von Jae Sung Lee angeht. Allerdings war Badstuber zwei Minuten zuvor ja mit Gelb-Rot vom Platz geflogen – und so rückte Insua dicht vor dem eigenen Tor mit einem Escort-Service der besonderen Art in den Fokus. Kurz gesagt: Insuas Zweikampfverhalten gegen Lee, als der argentinische VfB-Profi mit dem kurzen Pferdeschwänzchen einfach nicht hochsprang, war zum Haareraufen.