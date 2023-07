1 So viel Eintracht gibt es im VfB-Präsidium schon lange nicht mehr: Tief ist der Graben zwischen Präsident Claus Vogt (Mitte) sowie Bernd Gaiser (links) und Rainer Mutschler. Foto: Baumann

Im Präsidium des VfB Stuttgart haben Bernd Gaiser und Rainer Mutschler den Clubchef Claus Vogt überstimmt und entschieden, die Mitgliederversammlung am 28. März zu veranstalten. Widerstand gibt es nicht nur bei vielen Fans – auch IT-Experten melden Bedenken an.









Stuttgart - Es fehlte weder an Gesprächsstoff noch an der nötigen Zeit. Mehrere Stunden dauerte am Mittwoch die Präsidiumssitzung des VfB Stuttgart, auf der Clubchef Claus Vogt, Bernd Gaiser und Rainer Mutschler den nächsten Versuch unternahmen, sich auf einen gemeinsamen Termin für die Mitgliederversammlung zu verständigen. Er blieb auch diesmal erfolglos.