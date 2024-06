VfB Stuttgart: Warum die Dauerkarten-Mails nicht bei allen ankamen

1 Die Dauerkarten für VfB-Heimspiele sind enorm begehrt. Foto: Baumann/Volker Müller

Einige Mitglieder haben den Einwahllink für den Dauerkarten-Verkauf nicht erhalten. Die Gründe sind unterschiedlich – wobei es in einem konkreten Fall eine erneute Kaufchance für Betroffene geben wird.











Das konnte niemanden ernsthaft überraschen: Binnen kürzester Zeit waren am Freitagvormittag sämtliche verfügbaren Dauerkarten beim VfB Stuttgart vergriffen – und längst nicht alle Interessierten kamen zum Zug. Vielen wurde in der virtuellen Warteschlage ein Platz im weit fünfstelligen Bereich zugelost, zur Verfügung standen aber nur wenige Tausend Karten: Nach der Verlängerungsphase für die 33 200 Karteninhaber hatte der Club nun beim Mitgliederverkauf die Grenze bei 36 000 gesetzt. Die war schnell erreicht – und damit auch ein neuer Rekord in der Vereinshistorie.