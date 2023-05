1 Erleichterung bei VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo (Mitte) und seiner Mannschaft Foto: dpa/Danny Gohlke

Der VfB Stuttgart hat beim Pokalerfolg bei Hansa Rostock auch Widrigkeiten getrotzt und mit einem 1:0-Sieg die zweite Runde erreicht. Das gibt Rückenwind für den Bundesliga-Auftakt gegen den SC Freiburg, meint unser Sportredakteur Marko Schumacher, auch wenn dann mehr gefordert ist.









Rostock - Auf die Ehrenrunde begaben sich nach dem Schlusspfiff die Verlierer von Hansa Rostock – die Sieger des VfB Stuttgart hatten es sehr eilig, zurück in die Kabine zu kommen. Eine Stunde nach dem 1:0-Sieg am Sonntag in der Hansestadt begaben sie schon wieder auf dem Weg zum Flughafen, am Abend war die Dienstreise in den hohen Norden dann vollends abgehakt.