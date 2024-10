VfB Stuttgart: Wann kommt die Chance für die Reservisten? Das sagt Sebastian Hoeneß

1 Nick Woltemade, Yannik Keitel und Frans Krätzig hoffen auf mehr Spielzeit beim VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Einige Neuzugänge des VfB Stuttgart warten bisher vergeblich, dass der Trainer in seiner Startaufstellung ausgiebig rotiert. Wann wird sich das ändern?











Viele Fragen werden sich auch an diesem Sonntagabend (19.30 Uhr/Liveticker) nicht stellen, wenn es um die Startaufstellung des VfB Stuttgart im Spiel gegen die TSG Hoffenheim geht. Ein Stürmer, oder zwei? Dementsprechend eine Chance für Chris Führich oder Fabian Rieder? Dazu wird hinten rechts vermutlich ein Ersatz für den nach wie vor angeschlagenen Josha Vagnoman gesucht – Pascal Stenzel und Anrie Chase kommen infrage. So oder so ähnlich geht das nun schon einige Wochen, seit die Pflichtspielsaison für den Vizemeister der vergangenen Spielzeit begonnen hat.