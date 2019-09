1 Der VfB Stuttgart will bei Jahn Regensburg den ersten Auswärtssieg feiern. Foto: StZN

Der VfB Stuttgart richtet den Fokus auf die nächste Partie. An diesem Samstag gastiert das Team von Trainer Tim Walter bei Jahn Regensburg. So lief die erste Trainingseinheit nach der Länderspielpause.

Stuttgart - Mit einer öffentlichen Trainingseinheit am Dienstag fiel der Startschuss für die Vorbereitung des VfB Stuttgart auf die Auswärtspartie beim SSV Jahn Regensburg (Samstag, 13 Uhr/Liveticker). Nach dem 2:1-Erfolg vor der Länderspielpause gegen den VfL Bochum möchte das Team von Trainer Tim Walter in der Oberpfalz auch den ersten Sieg in der Fremde feiern. Vor rund 80 Zuschauern in Bad Cannstatt versammelte der VfB-Coach insgesamt 20 Feldspieler und drei Torhüter zum Training.

Wie im Rahmen diverser öffentlicher Einheiten der Vorwochen trainierten Abwehrspieler, Mittelfeldakteure und Angreifer jeweils in Gruppen. Mit Santiago Ascacibar, Nicolas Gonzalez, Wataru Endo, Maxime Awoudja und Borna Sosa fehlten dabei noch diejenigen Profis, die mit ihren jeweiligen Nationalteams im Einsatz sind.

Zwei A-Junioren trainieren mit

Luca Mack, der jüngst sein Debüt in der U20-Auswahlmannschaft des DFB gegeben hatte, war indes mit von der Partie. Mit Jordan Meyer und Nick Bätzner nahmen darüber hinaus zwei A-Junioren an der öffentlichen Übungseinheit teil.