VfB Stuttgart: „Wahrscheinlich der Beste“ – Dietmar Hamann schwärmt von Enzo Millot

Ein bisschen Glück war mit dabei: Nach seinem nicht perfekt geschossenen Elfmeter gegen den VfL Wolfsburg fiel der Ball Enzo Millot mehr oder minder direkt vor die Füße – woraufhin sich der Offensivspieler des VfB Stuttgart nicht zweimal bitten ließ und im Nachschuss zum zwischenzeitlichen 1:1 traf. Man muss sagen: mal wieder traf. Es war bereits Millots drittes Saisontor, hinzu kommen zwei Vorlagen und der Treffer im Supercup gegen Bayer Leverkusen.

Keine Frage, der ballgewandte Mittelfeldspieler ist blendend in die Saison gestartet – wobei sein Gala-Auftritt aus der Vorwoche beim 5:1 gegen Borussia Dortmund fraglos hervorsticht.

Der Faktor Sebastian Hoeneß für Enzo Millot

Einer kommt dabei aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann, der inzwischen für „Sky“ als Experte im Einsatz ist. „Der Junge ist aktuell wahrscheinlich der beste Spieler der Bundesliga“, sagte der 51-Jährige nach dem Wolfsburg-Spiel. Millot habe durch die Olympia-Teilnahme keinen Urlaub gehabt und trumpfe nun so auf. An dieser Stelle muss jedoch erwähnt werden, dass Millot schon vor den Spielen in Paris einige Wochen durchschnaufen konnte.

Enzo Millot traf in Wolfsburg im Nachschuss nach seinem Elfmeter. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Für Hamann hat Millots Stärke indessen auch viel mit Sebastian Hoeneß zu tun. „Es ist nicht das erste Mal, dass ein neuer Trainer kommt und was in einem Spieler sieht, was der vorherige Trainer nicht gesehen hat.“ Unter Hoeneß’ Vorgänger Bruno Labbadia hatte es Millot zeitweise nicht in den Kader geschafft.

Mit Blick auf den kommenden Sommer prophezeit Hamann Abwerbeversuche und Angebote für den 22-jährigen Franzosen. „Wenn er so weitermacht, werden große Vereine kommen.“ Das aber ist Ende September fraglos noch Zukunftsmusik, in der Gegenwart profitiert der VfB von Enzo Millots Spielstärke.