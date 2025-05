1 Der Jubel nach dem gesicherten Klassenverbleib war groß beim VfB Stuttgart II. Foto: Pressefoto Baumann

Schon etwas länger als die Profis des VfB Stuttgart befindet sich das U-21-Team des Clubs in der Sommerpause. Wohlverdient – schließlich hat die Mannschaft des Trainers Markus Fiedler am letzten Spieltag den Klassenverbleib in der dritten Liga perfekt gemacht. Doch schon bald bereitet sich die Mannschaft auf die Herausforderung in der neuen Saison vor.