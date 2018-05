VfB Stuttgart Vorbereitung auf das letzte Saisonspiel

Von red/pj 09. Mai 2018 - 20:55 Uhr

Der VfB Stuttgart hat noch ein Saisonspiel vor sich: Am Samstag spielen die Schwaben beim alten und neuen Deutschen Meister FC Bayern München. Unter besonderen Bedingungen bereitete Trainer Tayfun Korkut das Team vor.





Stuttgart - Beim VfB Stuttgart verlief die Aufstiegssaison deutlich besser, als es sich wohl die meistens Anhänger erträumt hatten. 48 Punkte haben die Schwaben nach 33 Spieltagen – und mit nur 35 Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Liga. Sogar die Teilnahme am internationalen Geschäft ist für die Weiß-roten noch möglich.

Und dennoch zogen am Mittwoch vor dem letzten Heimspiel dunkle Wolken über der Stadt auf. Das lag allerdings nicht daran, dass der VfB sein letztes Spiel in München gegen den FC Bayern absolvieren muss – gegen den alten und neuen Deutschen Meister. Grund dafür war der Brand bei einer Recyclingfirma in Waiblingen und dessen meterhohe Rauchwolke, die auch aus großer Entfernung noch gut zu erkennen war. So bereitete VfB-Trainer Tayfun Korkut seine Mannschaft unter besonderen Bedingungen auf das letzten Spiel der Saison vor.

