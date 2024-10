VfB Stuttgart vor der Länderspielpause: Der VfB sucht nach der alten Erfolgsformel

1 Schwerer Stand: VfB-Stürmer Deniz Undav versucht sich gegen den Hoffenheimer Arthur Chaves zu behaupten. Foto: Baumann

Der VfB tut sich wieder gegen einen tief verteidigenden Gegner schwer. Den Stuttgartern fehlt aber nicht nur die Leichtigkeit im Offensivspiel, wie sich beim Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim zeigt.











Die Enttäuschung greift immer wieder um sich. Gerade nach Heimspielen, denn die Ansprüche sind mittlerweile hoch. Die der Spieler selbst, aber auch die Erwartungen der Fans in der MHP-Arena. Gewachsen durch die begeisternden Auftritte des VfB Stuttgart in den vergangenen Monaten. Nur: jetzt läuft es für den Vizemeister häufig zäh. Es fehlt die Leichtigkeit im Stuttgarter Spiel, was an den tief stehenden Gegnern liegt. Einerseits. Andererseits schafft es der VfB nicht mehr, enge Partien auf seine Seite zu ziehen. Das führt zu der Frage, ob dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß abseits der Höhepunkte gegen Real Madrid und Borussia Dortmund auch etwas die Erfolgsgier abhandengekommen ist, die es ein Jahr lang ausgezeichnet hat.