VfB Stuttgart vor dem Südgipfel Die MeinVfB-Kabine: Der südamerikanische Giftpilz-Gipfel

Von pma 15. Dezember 2017 - 17:03 Uhr

Ein Spiel, zwei Redakteure, 120 Sekunden Zeit, um darauf zu blicken. Unsere aktuelle MeinVfB-Kabine legt im Video den Fokus auf das VfB-Spiel gegen die Bayern.

Stuttgart - An diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) hat der VfB Stuttgart zum Abschluss der Vorrunde in der Bundesliga die Bayern zu Gast. Der VfB wird sich im Vergleich zur Partie im Kraichgau bei der TSG Hoffenheim gewaltig steigern müssen, wenn er noch einmal Ligapunkte sammeln möchte.

Im Fokus der Partie steht auch das Aufeinandertreffen der beiden südamerikanischen „Aggressive Leader“ – Santiago Ascacibar trifft auf sein großes Vorbild Arturo Vidal. VfB-Sportchef Michael Reschke kennt beide Akteure gut, schließlich hat er sie beide über den Atlantik nach Deutschland gelotst.

Ein spannendes Spiel also, dass über 58.000 Fans in der Arena verfolgen werden. Die Partie bleibt dadurch die bestbesuchte der Bundesliga-Historie. Dirk Preiß und Philipp Maisel blicken in der aktuellen Folge auf den Südgipfel. Sie haben nur 120 Sekunden Zeit dafür – in unserer MeinVfB-Kabine.