VfB-Stürmer Hamadi Al Ghaddioui (li.) und Routinier Gonzalo Castro wollen auch nach dem Dresden-Spiel wieder gute Laune haben.

Hamadi Al Ghaddioui fackelt im gegnerischen Sechzehner nicht lange – und hat sich so zum treffsichersten VfB-Stürmer gemausert. Vor der Heimpartie gegen Dresden plagt den 29-Jährigen aber weiter eine leichte Reizung im Knie.









Stuttgart - Amerikanische Spitzensportler reden von der Crunchtime. Von jenem Moment also, wenn es zählt, drauf ankommt – wenn es auf dem Platz und den Rängen vor Spannung knistert. Eine Pokal-Verlängerung etwa, das ist so eine Crunchtime – eben eine spielentscheidende Phase, in welcher der VfB-Stürmer Hamadi Al Ghaddioui ganz gerne positiv in Erscheinung tritt. „Ich drehe mich und haue den Ball rein ins kurze Eck. Und das war es eigentlich. Kurz und trocken“, sagte der 29-Jährige zu seinem Treffer zum 2:1 am Dienstagabend beim Hamburger SV.