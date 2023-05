1 Der Sieg gegen Sandhausen soll dem VfB neues Selbstvertrauen bescheren. Foto: dpa/Marijan Murat

Chance und Risiko: Nach dem Kantersieg gegen den SV Sandhausen hat der VfB Stuttgart die Bundesliga-Rückkehr vor Augen. Am Ziel ist die Mannschaft aber noch lange nicht – zu oft hat zuletzt der Druck im Kampf um den Aufstieg die Beine gelähmt.









Stuttgart - Uwe Koschinat ist ein so bodenständiger wie eloquenter Fußballlehrer, der nach der 1:5-Pleite beim VfB Stuttgart nur kurz beklagt, dass die ersten beiden Treffer aus seiner Sicht irregulär gewesen seien. Viel länger hält sich der Trainer des SV Sandhausen am Mittwochabend mit Glückwünschen an den siegreichen Gegner auf. Von der individuellen Qualität des VfB schwärmt er, dem präzisen und rasanten Passspiel und den überfallartigen Angriffen, die sein Team in der ersten Hälfte überfordert hätten. „Das hat mich sehr überrascht“, sagt Koschinat, „damit hatte ich nicht gerechnet.“