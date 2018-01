VfB Stuttgart vor dem Rückrundenstart Wolf hofft auf Badstuber

Von pma 11. Januar 2018 - 10:19 Uhr

Trainer Hannes Wolf mit seinem neuen Top-Stürmer Mario Gomez (rechts). Foto: Pressefoto Baumann

Mit 17 Punkten startet der VfB Stuttgart als Vierzehnter in die Rückrunde der Bundesliga. Hier gibt es die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hertha BSC mit Trainer Hannes Wolf zum Nachlesen.

Stuttgart - Die kurze Winterpause neigt sich dem Ende zu, der VfB hat ein kurzes Trainingslager in Spanien absolviert und mit Mario Gomez einen Stürmer verpflichtet, der viel verspricht. Doch nun steht die Rückrunde an. Mit Hertha BSC macht ein Gegner seine Aufwartung in Stuttgart, gegen den der VfB noch in der Vorrunde beim 0:2 unterlegen war.

Bei der obligatorischen Pressekonferenz (Beginn 13.30 Uhr) vor dem Spiel gab VfB-Trainer Hannes Wolf Auskunft und stellte sich den Fragen der anwesenden Pressevertreter. Alle Infos gibt es heir zum nachlesen und im Video.