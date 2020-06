So feiern die VfB-Spieler auf Instagram

12 Die Freude beim VfB-Kader ist groß – auch auf Instagram. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat aller Voraussicht nach die Rückkehr in die Bundesliga geschafft. Nach dem Kantersieg an der Noris war der Jubel groß – auch bei den Spielern auf ihren Instagram-Accounts.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat menschlichem Ermessen nach die Bundesliga-Rückkehr geschafft. Nach dem 6:0-Kantersieg in Nürnberg und dem Last-Minute-Sieg der Heidenheimer gegen den HSV muss schon viel passieren, damit der VfB Stuttgart den Vorsprung von drei Punkte und elf Toren noch verspielt. Entsprechend heftig viel der Jubel der Schwaben aus. Schon auf dem Spielfeld bildeten sich Jubeltrauben, geltende Abstandsregeln und Maskenpflicht waren schnell hinfällig,wie die Bilder zeigen.

Auf der Bank lief gar in den letzten Minuten des Spiels der Stream des Heidenheim-Spiels. „Ich muss zugeben, dass wir auf der Bank heimlich ‚Sky Go’ hatten - aber erst, als es schon 6:0 stand“, ließ Trainer Pellegrino Matarazzo wissen.

In der Spielerkabine ging die Party weiter. Es gab kaum ein Halten mehr. So tanzte beispielsweise Nico Gonzalez mit einer übergroßen Soundbox zu Reggaeton-Rhythmen durch die Nürnberger Katakomben. „Aus der Kabine gibt es Videos, die besser nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten“, gab der Trainer zu.

Weiter ging die wilde Fahrt im weiß-roten Partybus gen Stuttgart. Während die Spieler die Mutter von Niki Lauda hochleben ließen, kutschierte Busfahrer Jürgen Dispan die feiernde Meute mit Nerven aus Stahl zurück in die Kesselstadt.

Der Erfolg an der Noris brachte sogar ein Novum – sowohl Wataru Endo als auch Silas Wamangituka setzten ihre ersten Instagram-Posts ab, die zumindest teilweise auf Deutsch geschrieben wurden.

Atakan Karazor, mit einer Passquote von 95,51 Prozent, 105 Ballkontakten, zwei Treffern und der MeinVfB-Note 2 einer der herausragenden Spieler auf dem Feld, war gar so glücklich, dass er ein Bild vom Sandhausen-Spiel postete, anstatt ein aktuelles zu verwenden.

Auch die eingewechselten Spieler Hamadi Al Ghaddioui und Mateo Klimowicz meldeten sich zu Wort

Sasa Kalajdzic, dem sein erstes Pflichtspieltor im zweiten Startelfeinsatz gelang, freute sich wie ein kleines Kind im Bonbonladen.

