VfB Stuttgart: Von Assignon bis Woltemade – das Gros der VfB-Stammelf steht

Mit dem Test gegen den FC Bologna an diesem Samstag (17 Uhr) neigt sich die Vorbereitung des VfB ihrem Ende entgegen. Personell herrscht auf vielen Positionen Klarheit.

Fünf Testspiele hat der VfB bereits absolviert – nun findet die letzte Partie der Vorbereitung an diesem Samstag (17 Uhr) gegen den italienischen Pokalsieger FC Bologna auf der großen Bühne, sprich vor erwarteten 40 000 Fans in der MHP-Arena, statt. Vor dem Pflichstpielauftakt, dem DFL-Supercup am Samstag, 16. August (20.30 Uhr) gegen den FC Bayern, ist das Duell mit den Italienern so etwas wie eine Generalprobe.

Dabei hat sich seit dem Trainingsstart am 9. Juli bereits das Gros der Stammelf herauskristallisiert, die diesmal ohne den großen Umbruch auskommt. Hier ein Überblick über die einzelnen Mannschaftsteile:

Die Torhüter

Klar ist mit Blick auf die anstehende Saison, dass Alexander Nübel die unumstößliche Nummer eins beim VfB ist. Allerdings ist der Keeper, der mit der DFB-Elf nächsten Sommer zur WM fahren will, aktuell am Ellenbogen verletzt. Gut möglich also, dass die Stuttgarter kein Risiko eingehen und mit Fabian Bredlow die erfahrene Nummer zwei gegen Bologna ins Tor stellen.

Die Abwehr

Auf der rechten Position der Viererkette hat der Neuzugang Lorenz Assignon die Nase vorne, ist aber nicht konkurrenzlos. So ist Routinier Pascal Stenzel stets einsatzbereit – und Leonidas Stergiou, der sich nach seiner Verletzung im Lauftraining befindet, in Topform immer eine Alternative für die Startelf. Gute Leistungen zeigte zuletzt auch Josha Vagnoman, bei dem die Zeichen dennoch auf Abschied stehen.

Als Linksverteidiger ist derweil Nationalspieler Maximilian Mittelstädt als einer der stärkste VfB-Profis der Vorsaison gesetzt; dahinter warten Nikolas Nartey und Ramon Hendriks auf ihre Chance. Letzterer profitiert von seiner Flexibilität, da er auch in einem System mit Dreierkette und zwei davor platzierten Außenspielern eingesetzt werden kann.

Auf der Position des linken Innenverteidigers hat Jeff Chabot die Nase vorn. Auch, weil Dan-Axel Zagadou weiterhin um Anschluss ringt. Hoch ist die Leistungsdichte bei den rechten Innenverteidigern: Hier hatte Youngster Finn Jeltsch klar die Nase vorne, doch Luca Jaquez, der etwa im Pokalfinale über 90 Minuten spielte, hat aufgeholt. Dritter Rivale auf der IV-Position rechts ist der physisch labile Ameen Al-Dakhil, der in puncto Schnelligkeit, Passgenauigkeit und Spielverständnis ein echtes Pfund ist.

Das Mittelfeld

Auf der Sechs ist der am linken Sprunggelenk verletzte Angelo Stiller, der wieder mit Ball trainiert, als Herz des VfB-Spiels quasi unersetzlich. Gesetzt ist bis auf weiteres auch der agile Dauerläufer und Kapitän Atakan Karazor. In der Position der Herausforderer befinden sich der junge Real-Neuzugang Chema Andrés, der sich gut eingefügt hat, sowie Yannik Keitel.

In der offensiven Dreierkette hat rechts Jamie Leweling zwar die Nase vorn, besitzt aber mit dem ehrgeizig auftretenden Neuzugang Lazar Jovanovic einen starken Herausforderer. Weil sich Justin Diel nach erneuter Verletzung erst wieder herankämpft, ist links Chris Führich klarer Startelfkandidat. Allerdings sucht der VfB für diese Position noch einen Spieler. Favorit für die Rolle als zentraler oder linker Offensivspieler ist Fabio Vieira vom FC Arsenal.

Die Offensive

Ohne Enzo Millot, dessen Transfer nach Saudi-Arabien sich in der finalen Phase befindet, ist Barcelona-Neuzugang Noah Darvich wie möglicherweise Vieira ein Spieler für die zentrale Position hinter den Spitzen. Den offensiven Dreizack der Stuttgarter bilden derweil weiter Deniz Undav, Nick Woltemade und Ermedin Demirovic, der als einziger des Trios nur ganz vorne spielen kann. Dabei macht Undav einen körperlich wie mental frischen Eindruck. Schließlich konnte der Nationalstürmer diesmal anders als im Vorsommer die komplette Vorbereitung absolvieren.

Wie es mit dem in der Reha befindlichen Silas weitergeht, ist weiterhin unklar. Weil er nicht ins System passt, würde der VfB den Afrikaner gerne verkaufen. Bleibt Silas, sollte man ihn aber aufgrund seiner individuellen Fähigkeiten und Schnelligkeit nicht vorschnell abschreiben.