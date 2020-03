12 Der VfB Stuttgart trifft am Montag im Spitzenspiel auf Arminia Bielefeld – und bereitet sich akribisch auf das Duell vor. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der Countdown läuft: An diesem Montag steigt das Zweitliga-Spitzenspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld. So lief der Auftakt in die Trainingswoche mit Pellegrino Matarazzo.

Stuttgart - Nach dem Rückschlag am vergangenen Wochenende richtet man beim VfB Stuttgart spätestens seit diesem Dienstag den Blick wieder nach vorne: Am kommenden Montag (20.30 Uhr/Liveticker) gastiert mit Arminia Bielefeld der Tabellenführer der zweiten Liga in der Mercedes-Benz Arena.

Trainer Pellegrino Matarazzo versammelte insgesamt 25 Feldspieler und drei Torhüter am Trainingsgelände der Weiß-Roten. Bis auf den Langzeitverletzten Sasa Kalajdzic waren alle Akteure des Profikaders anwesend. Lediglich Roberto Massimo, der seit der 0:2-Pleite bei der SpVgg Greuther Fürth mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, absolvierte eine individuelle Einheit im Kraftraum – ebenso wie Torwart Gregor Kobel.

Marc Oliver Kempf von der Partie

Marc Oliver Kempf trainierte an diesem Dienstag derweil mit voller Intensität. Nach dem Kieferbruch, den er sich in der Anfangsphase der umkämpften Begegnung beim FC St. Pauli zugezogen hatte, verzichtete der 25-jährige VfB-Kapitän lediglich auf harte Zweikämpfe mit Gegnerkontakt.

An diesem Mittwoch absolviert der VfB Stuttgart eine weitere öffentliche Übungseinheit. Diese ist für 10 Uhr anberaumt.