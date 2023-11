VfB Stuttgart: VfB will Asienreise im Sommer 2024 nachholen

1 VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle (Mi.) beim Live-Podcast mit den Redakteuren Philipp Maisel (li.) und Christian Pavlic (re.) Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart will auch international seine Bekanntheit steigern – und dazu im kommenden Sommer Asien bereisen. Das kündigte Vorstandschef Alexander Wehrle bei der ersten Live-Ausgabe des PodCannstatt an.











Die Reise war eigentlich schon für den Sommer 2023 vorgesehen, dann durchkreuzte jedoch der Kampf gegen den Abstieg mit der anschließenden Relegation gegen den Hamburger SV die Pläne. Nun startet der VfB Stuttgart einen neuen Anlauf: Im Sommer 2024 will der VfB zu einer Reise nach Asien aufbrechen. Das kündigte Vorstandschef Alexander Wehrle am Montagabend im PodCannstatt, dem Podcast von „Stuttgarter Nachrichten“ und „Stuttgarter Zeitung“ an. „Die Asienreise ist der feste Plan. Ich bin zuversichtlich, dass wir im kommenden Sommer keine Relegation spielen müssen“, so Wehrle vor 100 Besuchern bei der ersten Live-Ausgabe des Podcasts im Stuttgarter Hospitalhof.