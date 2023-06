1 VfB-Marketingvorstand Rouven Kasper Foto: Baumann

Nach dem späten Saisonende in der Fußball-Bundesliga steht fest: Der VfB Stuttgart strebt eine gewöhnliche Sommervorbereitung auf die kommende Spielzeit an – ohne Fernreise.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Dass sich der VfB Stuttgart international stärker präsentieren möchte, ist bekannt. Im vergangenen Herbst unternahm der Fußball-Bundesligist dazu eine Marketingtour nach Texas, was allgemein als Erfolg gewertet wurde. Auf der Suche nach neuen (Absatz-)märkten soll als Nächstes der ferne Osten auf dem Programm stehen, genauer: Japan. Schließlich beheimatet der VfB in Wataru Endo und Hiroki Ito nicht nur zwei japanische Nationalspieler, auch aus Sicht der VfB-Historie (Guido Buchwald) existiert eine gewisse Verbindung zu dem Inselstaat im Pazifik. Nicht zuletzt genießt die deutsche Bundesliga in Japan seit jeher einen hohen Stellenwert.