1 Trainer Pellegrino Matarazzo soll dem VfB bis mindestens in den Sommer 2022 erhalten bleiben. Foto: Baumann

Den beiden jüngsten Niederlagen zum Trotz hat der VfB den Vertrag seines Cheftrainers Pellegrino Matarazzo um ein Jahr bis 2022 verlängert. Der Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger will mit diesem Schritt „Kontinuität leben“.

Stuttgart - Der VfB hat den Vertrag mit seinem Trainer Pellegrino Matarazzo um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Damit stärkt der Verein seinem Chefcoach trotz der beiden jüngsten Niederlagen nach dem Neustart der zweiten Fußball-Bundesliga in Wiesbaden und Kiel demonstrativ den Rücken. Zuvor hatte bereits der Sportdirektor Sven Mislintat zu Beginn der Woche dem Trainer eine „tausendprozentige“ Jobgarantie ausgesprochen. Auch für den Fall, dass der Verein den Aufstieg in die erste Liga in dieser Saison verpassen sollte. Der VfB rangiert aktuell auf dem Relegationsrang drei – und empfängt an diesem Donnerstag (2030 Uhr) den Zweiten vom Hamburger SV.

Hitzlsperger will Kontinuität leben

„Mit der seit mehreren Wochen geplanten Vertragsverlängerung möchten wir deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir Kontinuität leben wollen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger zu diesem für viele Fans und Beobachter überraschenden Schritt: „Nach der bisherigen Zusammenarbeit mit Pellegrino Matarazzo sind wir der festen Überzeugung, dass er alle fachlichen und persönlichen Fähigkeiten in sich trägt, die eine lange Zusammenarbeit möglich machen. Er hat in nur wenigen Monaten bewiesen, dass er perfekt zum VfB Stuttgart passt. Zusammen mit der aktuellen sportlichen Leitung soll der Trainer die sportliche Zukunft des VfB Stuttgart wesentlich mitgestalten.“

„Rino identifiziert sich mit seiner Aufgabe“

Derselben Ansicht wie Hitzlsperger ist auch der VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: „Seit seiner Ankunft im Januar denkt, lebt, arbeitet Rino Fußball, identifiziert sich mit seiner Aufgabe und dem VfB in einer Art und Weise, dass es für uns nur logisch und konsequent ist, unabhängig von kurzfristigen Resultaten die kommenden Jahre mit ihm zu arbeiten“, erklärte Mislintat in einer Pressemitteilung des Vereins: „ Diese Vertragsverlängerung ist ein Ausdruck dafür, dass wir von unserem Weg überzeugt sind, und dass sich jeder Verantwortliche, jeder Spieler und jeder Mitarbeiter zuerst selbst in die Verantwortung für den sportlichen Erfolg nimmt.“

Zu guter Letzt kommt auch Trainer Pellegrino Matarazzo in der offiziellen Mitteilung des VfB zu Wort: „Die Zusammenarbeit mit Thomas Hitzlsperger und Sven Mislintat war vom ersten Tag an sehr vertrauensvoll und partnerschaftlich. Uns verbindet das gemeinsame Ziel und die große Motivation, mit dem VfB erfolgreich zu sein. Gemeinsam mit meinem Trainerteam werden wir weiter alles dafür tun, um unsere Ziele zu erreichen.“