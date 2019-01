VfB Stuttgart VfB unterstützt finanziell angeschlagenen Wuppertaler SV

Von jor 15. Januar 2019 - 13:09 Uhr

Die U19 des VfB Stuttgart gewann das Spiel in Wuppertal mit 2:1. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat den angeschlagenen Traditionsverein Wuppertaler SV finanziell unterstützt. Dafür bekommt der Verein aus der Landeshaupt großes Lob von den Fans des Regionalligisten.

Wuppertal - Der Wuppertaler SV muss derzeit eine kritische Phase durchleben. Der ehemalige Bundesligist befindet sich in einer wirtschaftlich schwierigen Situation und braucht dringend finanzielle Unterstützung. Die kam nun unter anderem vom VfB Stuttgart. Der Bundesligist aus der Landeshauptstadt hat laut einer Mitteilung des Regionalligisten auf die Einnahmen aus dem U19-DFB-Pokalspiel am 16. Dezember im Stadion am Zoo in Wuppertal verzichtet.

Dafür bedankt sich der Verein herzlichst. „Der Wuppertaler SV bekommt in schweren Zeiten frohe Kunde aus dem Schwabenland“, heißt es auf der Facebook-Seite des Vereins. Auch zahlreiche Fans des WSV sind begeistert von der Aktion der Schwaben. „Das ist stark – Großes Danke an den VfB“, schreibt ein Anhänger auf Facebook. Ein anderer geht sogar noch einen Schritt weiter und hofft auf eine neue Fanfreundschaft zwischen den beiden Vereinen.

Insgesamt soll beim Wuppertaler SV derzeit eine Etatlücke in Höhe von rund 260.000 Euro vorliegen. Mit verschiedenen Aktionen versucht der Verein diese Lücke nun zu schließen. Mit der Unterstützung des VfB ist ein kleiner Anfang gemacht.