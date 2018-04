VfB Stuttgart Trainingslager wohl wieder in Bayern

Von red 26. April 2018 - 16:17 Uhr

Bereits im letzten Sommer war der VfB in Grassau im Trainingslager. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart steckt schon mitten in der Planung für die Vorbereitungen auf die Bundesligasaison 2018/19. Der Ort für das Sommertrainingslager steht offenbar schon fest.

Stuttgart - Dass der VfB Stuttgart nach dem Saisonende am 12. Mai zwei Freundschaftsspiele absolvieren wird, ist hinlänglich bekannt. Am 15. Mai (19 Uhr) tritt der Bundesligist beim Halleschen FC an, einen Tag später gibt es ein weiteres Freundschaftsspiel beim FSV Zwickau (18.30 Uhr).

Mehr zum Thema

Doch die Planungen des Vereins gehen schon weit über diesen Zeitraum hinaus. Seit einiger Zeit planen die Mitarbeiter um Teammanager Günther Schäfer die Sommervorbereitung. Es gilt, den Vorbereitungsstart, das traditionelle Saison-Opening, Testspiele und die Reintegration der womöglich bei der WM weilenden Nationalspieler gut zu planen.

Dies gilt auch für das Trainingslager, das einen zentralen Baustein der Sommervorbereitung darstellt. Den VfB zieht es in diesem Sommer wohl wieder in den Chiemgau. Auf der Homepage der Markt Grassau wurde auch schon der Termin bekanntgegeben – vom 27. Juli bis 3. August soll der Bundesligist auf der Anlage des ASV Grassau seine Zelte aufschlagen – dort weilte der VfB-Tross auch schon im letzten Jahr.

Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht allerdings noch aus. Sollte diese erfolgen, so kann sich Chadrac Akolo schon einmal auf einen erneuten Besuch in Grassau einstellen – der Verband der Demokratischen Republik Kongo ist vom 26. Mai bis 5. Juni ebenfalls in Grassau zu Gast.