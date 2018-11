VfB Stuttgart VfB-Talent trifft doppelt bei DFB-U19-Kantersieg

Von red 19. November 2018 - 16:30 Uhr

VfB-Talent Eric Hottmann traf gegen Armenien gleich doppelt. Foto: Bongarts

VfB-Sturmtalent Eric Hottmann konnte zum Abschluss eines Vier-Länder-Turniers zwei Treffer für die U 19 des DFB verbuchen.

Stuttgart - Eric Hottmann gilt beim VfB Stuttgart als eines der Talente, denen man den Sprung nach ganz oben zutraut. Der Stürmer, der bei den Weiß-Roten zwischen der U 19 und der U 21 pendelt, ist in der U-19-Nationalmannschaft des DFB eine feste Größe. Aktuell weilt er mit der Auswahl von Guido Streichsbier bei einem Vier-Nationen-Turnier in Armenien.

Beim Turnierabschluss gegen die international höchstens zweitklassigen Armenier gelangen dem wuchtigen Angreifer zwei Treffer. Mit seinen Toren (8., 44.) brachte er die in allen Belangen überlegene deutsche Mannschaft in der ersten Hälfte in Führung. Am Ende hieß es 8:0 für die deutsche Auswahl. „Ich bin mit dem Spiel heute insgesamt zufrieden. Wir haben kein Gegentor bekommen und es über weite Strecken gut gemacht“, wird Streichsbier auf der Homepage des Verbandes zitiert. In den ersten beiden Spielen gab es je eine knappe 0:1-Niederlage gegen Portugal und die Niederlande.