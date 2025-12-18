VfB Stuttgart: VfB-Stars besuchen Weihnachtsfeiern von Fanclubs

1 Jeff Chabot und Badredine Bouanani waren gemeinsam mit der Fanbeauftragten Antje Büscher-Tittes beim OFC „0711 Denkendorf“ Foto: Baumann/Julia Rahn

Traditionell besuchen die VfB-Stars in der Vorweihnachtszeit diverse Fanclubs. So viele VfB-Akteure wie dieses Jahr waren noch selten unterwegs.











Die Vorweihnachtszeit ist traditionell die Zeit der OFC-Besuche beim VfB Stuttgart. OFC steht für „Offizielle Fanclubs“, eine Auszeichnung, die seit 1990 vom Club vergeben wird. OFCs gibt es in 11 der 16 Bundesländer Deutschlands, 18 sogar im Ausland. Singapur, USA, Japan, Dubai – überall finden sich Fans in OFCs zusammen. Besonders viele gibt es im Umkreis von Stuttgart – und einige von ihnen erhielten in diesen Tagen Besuch.