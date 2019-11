1 Wer folgt auf Wolfgang Dietrich beim VfB Stuttgart? Foto: Pressefoto Baumann

Die Würfel sind gefallen: Der Vereinsbeirat des VfB Stuttgart hat sich nach Informationen der Stuttgarter Nachrichten im Präsidentenrennen für Christian Riethmüller und Claus Vogt entschieden.

Stuttgart - Die Würfel im Präsidentenrennen beim VfB Stuttgart sind gefallen: Christian Riethmüller, Vorsitzender der Geschäftsführung der Osianderschen Buchhandlungen aus Tübingen, und der Böblinger Unternehmer Claus Vogt werden nach Informationen der Stuttgarter Nachrichten an diesem Donnerstagnachmittag in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt.

Susanne Schosser, Persönlichkeits-Trainerin, die einzige Frau in Bewerberfeld, wurde vom Vereinsbeirat ebenso aus dem Rennen genommen wie Martin Bizer, ehemaliger Schulleiter am Untertürkheimer Wirtemberg-Gymnasium. Am 15. Dezember stellt sich das verbliebene Bewerbeduo der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten zur Wahl. Der Präsident wird vorerst nur bis zum Herbst 2020 im Amt sein.

Dann läuft offiziell die vierjährige Amtszeit des im Juli zurückgetretenen Wolfgang Dietrich ab. Im kommenden Jahr wird der VfB-Präsident dann für die eigentliche Dauer von vier Jahren gewählt.