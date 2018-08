VfB Stuttgart VfB-Kapitän Christian Gentner will verlängern

Von cu 17. August 2018 - 11:17 Uhr

Christian Gentner will weiter für den VfB am Ball bleiben. Foto: Baumann

Christian Gentner ist seit mehreren Jahren Kapitän des VfB Stuttgart. Nun läuft sein Vertrag zum Saisonende aus – und es wird über eine weitere Zusammenarbeit verhandelt.

Stuttgart - Der Vertrag von Christian Gentner beim VfB Stuttgart läuft nach dieser Saison aus, doch der 33-jährige Mittelfeldspieler will seine Karriere beim Fußball-Bundesligisten fortsetzen. „Wir haben bereits erste Gespräche geführt“, sagt Gentner, der die Mannschaft wieder als Kapitän in die Pflichtspielrunde führen wird.

Mehr zum Thema

Diese beginnt an diesem Samstag (20.45 Uhr) mit dem DFB-Pokalspiel beim Drittligisten Hansa Rostock. Eine Woche später startet der VfB in Mainz in die Bundesliga. „Wir haben uns definitiv verstärkt, aber das bedeutet nicht, dass wir automatisch mehr Punkte als zuletzt holen werden“, sagt der Routinier nach Tabellenplatz sieben.

Eine sorgenfreie Saison ist das vorrangige Ziel und Gentner vertraut auf die ruhige und pragmatische Art des Trainers Tayfun Korkut: „Es wäre fatal, wenn wir von unserer Spielweise abrücken würden.“