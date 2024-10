VfB Stuttgart: VfB-Frauen marschieren Richtung zweite Liga

1 Traf gegen Jahn Calden dreifach: Meike Messmer Foto: foto2press

Die Frauen des VfB Stuttgart sind weiter nicht zu stoppen. Beim TSV Jahn Calden folgte am Sonntag der nächste souveräne Erfolg in der Regionalliga.











Es sind zwar erst acht Spiele absolviert, doch so langsam zeichnet sich folgendes Szenario ab: Das Frauen-Team des VfB Stuttgart wird auch am Ende dieser Saison dort stehen, wo es aktuell steht: Ganz oben. Und damit die Fußball-Regionalliga zur Durchgangsstation zur zweiten Liga werden. Nach dem Aufstieg aus der vierten Liga dominiert das Team von Trainer Heiko Gerber auch die dritthöchste Spielklasse nach Belieben. So auch am Sonntag. Beim TSV Jahn Calden in der Nähe von Kassel gelang beim 6:1 (4:0) im achten Saisonspiel der siebte Sieg.