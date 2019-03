1 Borna Sosa ist wieder zurück in Stuttgart – und musste bei der sportlichen Leitung des VfB zum Rapport. Foto: Baumann

Borna Sosa ist nach Stuttgart zurückgekehrt – und wurde nach seiner öffentlichen Krititk in einer kroatischen Zeitung von VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger und Trainer Markus Weinzierl zum internen Gespräch gebeten.

Stuttgart - Der VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger und der Trainer Markus Weinzierl haben sich den Linksverteidiger Borna Sosa in einem internen Gespräch zur Brust genommen. „Wir haben mit Borna gesprochen und ihm klar zu verstehen gegeben, was wir von Spielern des VfB auf und neben dem Platz erwarten“, sagte Hitzlsperger, der sich über die Höhe einer möglichen Geldstrafe oder anderweitige Sanktionen gegen den 21 Jahre jungen Kroaten nicht äußern wollte.

Markus Weinzierl spricht am Freitag über Borna Sosa

Sosa hatte in einem Interview mit der „Sportske Novosti“, der größten Sportzeitung Kroatiens, teils heftige Kritik an den sportlich Verantwortlichen seines Arbeitgebers geäußert. Seine Situation in Stuttgart sei für ihn „unbegreiflich“, hatte er der Zeitung gesagt. „Derzeit scheint es so, als habe ich keinen Einfluss darauf, ob ich spiele oder nicht. Aus meiner Perspektive gebe ich alles, biete mich im Training immer an“, erklärte Borna Sosa im Interview weiter: „Der Trainer hat keinerlei Einwände – da heißt es immer ‚Bravo Borna, super Borna, ausgezeichnet’. Aber wenn es zum Spiel kommt, ist Borna nicht da.“

Welche Rolle Sosa, der zuletzt nur auf der Tribüne gesessen hatte, bezüglich der Frankfurt-Partie des VfB am Sonntag spielen wird, dies will der Trainer Markus Weinzierl in der obligatorischen Pressekonferenz am Freitag erläutern.