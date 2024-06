Ramon Hendriks verstärkt den VfB Stuttgart. Am Mittwoch gab der Vizemeister die Verpflichtung des niederländischen Abwehrspielers von Feyenoord Rotterdam bekannt. Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Als Ablöse steht ein niedriger, einstelliger Millionenbetrag im Raum.

„Ich freue mich sehr, in Deutschland zu spielen. Es ist ein großer Schritt für mich und ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, in diesem großartigen Stadion zu spielen,“ wird der Neuzugang in einer Clubmitteilung zitiert. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth äußerte sich wie folgt: „Ramon hat in der vergangenen Saison in der niederländischen Eredivisie 31 Begegnungen absolviert und mit den gezeigten Leistungen unser Interesse geweckt. Wir trauen ihm den Sprung in die Bundesliga zu, gleichzeitig sehen wir bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns, dass sich Ramon für den VfB und den von uns aufgezeigten Weg entschieden hat und begrüßen ihn herzlich in Stuttgart.“

Hendriks gilt nicht als Eins-zu-Eins-Ersatz für Hiroki Ito oder Waldemar Anton, die den VfB in Richtung München und Dortmund verlassen werden. Der Linksfuß gilt eher als Perspektivspieler, der sich zunächst in der zweiten Reihe beweisen soll – ähnlich wie in der Vergangenheit Anthony Rouault und Leonidas Stergiou.