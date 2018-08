VfB Stuttgart verliert beim FSV Mainz 05 Holger Badstubers Fehler macht den Unterschied

Von Heiko Hinrichsen 26. August 2018 - 20:03 Uhr

Hatte nicht seinen besten Tag: Abwehrspieler Holger Badstuber. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB hat zum Bundesligaauftakt mit dem 0:1 in Mainz einen Fehlstart hingelegt. In unserer Fünferkette analysieren wir die Partie, in der Holger Badstuber wie bereits im Pokal in Rostock (0:2) eine zentrale Rolle spielte.

Mainz - Es bleibt dabei: Rheinhessen ist für den VfB ein schlechtes Pflaster. Seit 2005 haben die Stuttgarter in der Fußball-Bundesliga nicht mehr beim 1. FSV Mainz 05 gewonnen. Diesmal ging die Partie mit 0:1 verloren. Der eingewechselte Anthony Ujah erzielte das goldene Tor des Tages (76.). Zuvor hatte VfB-Profi Holger Badstuber den entscheidenden Zweikampf mit Robin Quaison verloren. „Ich schaue nach links, ein bisschen stört die Sonne, er kommt rechts. Das ist natürlich undankbar. Aber das muss ich ganz klar anders lösen. Ich hätte schneller zum Ball gehen müssen“, sagte Badstuber nach Schlusspfiff.

Mehr zum Thema

Spielidee: Drei Neue brachte Tayfun Korkut im Vergleich zum Pokal-Aus in Rostock: In Mainz standen Benjamin Pavard, Santiago Ascacibar und der Kapitän Christian Gentner erstmals in der Startelf. Timo Baumgartl, Dennis Aogo und Daniel Didavi mussten dafür auf die Bank. „Wir müssen von Beginn an wach sein – und keine Schwankungen im Spiel haben“, das hatte der VfB-Cheftrainer vor dem Anpfiff gefordert. Anders als in Rostock begann seine Elf auch konzentriert, leistete sich nach 75 Minuten aber den entscheidenden Aussetzer. „Wir haben hier erfahren, wie eng es in der Bundesliga zugeht“, sagte Tayfun Korkut: „Jeder Fehler wird sofort bestraft.“

Spielentscheider: Wie in Rostock war es ein klarer Fehler von Holger Badstuber, der den VfB auf die Verliererstraße brachte. Vor dem Anpfiff hatte der 29-Jährige den Vorzug vor Timo Baumgartl erhalten, spielte in der Innenverteidigung neben Benjamin Pavard. „Dies Entscheidung hatte nichts mit Erfahrung zu tun, mit jünger oder älter“, sagte Tayfun Korkut, der sich für Badstuber entschied, obwohl Baumgartl in Rostock klar besser gespielt hatte.

Spielentscheidend: „In der zweiten Halbzeit haben wir die Klarheit im Spiel vermissen lassen. Wir sind zu ruhig auf dem Platz“, sagte Holger Badstuber, der sich in der Verantwortung sieht – und Mitte der zweiten Halbzeit lauter wurde: „Wir haben noch nicht die Kompaktheit über die 90 Minuten wie in der Vorsaison.“ Also taten sich für Mainz Räume auf, die Quaison im Laufduell mit Badstuber zu nutzen wusste. „Nach dem Rückstand haben uns dann die Lösungen gefehlt, Chancen herauszuspielen“, sagte der Innenverteidiger: „Das muss sich noch entwickeln.“

Wortspiel: „Ich muss das ganz klar anders lösen. Das war mein Fehler“, sagte Holger Badstuber.

Spielplan: Am nächsten Samstag, 1. September tritt der VfB um 18.30 Uhr im ersten Heimspiel der neuen Saison gegen den FC Bayern München an. Danach geht die Bundesliga in die erste Länderspielpause, ehe anschließend für den VfB die Partie beim SC Freiburg ansteht.