VfB Stuttgart und Stuttgarter Kickers: Muntere Runde mit flotten Sprüchen rund um Rot und Blau

1 Interessante Gespräche: Torben Giese (Direktor des Stadtpalais), Kickers-Fan Anna-Lena Nanz, VfB-Fan Heike Hofmann, Martin Bizer (ehemaliger Rektor am Wirtemberg-Gymnasium), Michael Bofinger (Geschäftsführer Sportregion Stuttgart/v. li.) Foto: red/jüf

Auch während der EM bleiben der VfB und die Kickers in Stuttgart ein Thema. Im Stadtpalais gab’s eine muntere Diskussion zur Rivalität von Rot und Blau. Wir liefern die wichtigsten Aussagen und besten Sprüche des Abends.











Nebenan lief auf Großbildleinwand das EM-Spiel Niederlande gegen Österreich, doch im Stadtpalais in Stuttgart ging es um die Rivalität in der Landeshauptstadt, um die Farbenlehre im Stuttgarter Fußball. Rot oder Blau – ist das eine Glaubensfrage? Wer die klare Nummer eins ist, darüber muss nun wahrlich nicht diskutiert werden. Aber warum fiebert man völlig ligaunabhängig mit seinem Lieblingsverein mit? Warum geht jemand zu den viertklassigen Kickers, wenn unten im Kessel der VfB in der Champions League spielt?