11 Das Objekt der Begierde – der DFB-Pokal Foto: imago/motivio

Das Halbfinale des DFB-Pokals steht an – mit einer württembergischen Note: In allen vier verbliebenen Teams tummeln sich Spieler (oder Trainer) mit Stuttgarter Vergangenheit.















Die Bühne ist bereitet: Der SC Freiburg will mit einem Sieg beim Hamburger SV an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ARD ) zum ersten Mal ins Endspiel des DFB-Pokals einziehen. Das Hamburger Volksparkstadion ist mit 57 000 abgesetzten Tickets seit Wochen ausverkauft. Der gastgebende Zweitligist HSV peilt seine erste Finalteilnahme seit 35 Jahren an.

Der dreimalige Pokalgewinner besiegte zuletzt 1987 im Endspiel in Berlin die Stuttgarter Kickers mit 3:1. Freiburg hat den Cup noch nie gewonnen. In der Saison 2012/2013 standen die Breisgauer im Halbfinale – und verloren mit 1:2 beim VfB Stuttgart.

Am Mittwoch steigt das zweite Halbfinale zwischen RB Leipzig und Union Berlin (20.45 Uhr/ARD) – und für beide Duelle in der Vorschlussrunde lässt sich sagen: Es gibt eine Stuttgarter Note. Denn in allen vier Teams, die den DFB-Pokalsieg in diesem Jahr anstreben, gibt es Spieler oder Trainer mit Vergangenheit beim VfB Stuttgart oder den Stuttgarter Kickers – viel Spaß mit unserer Bildergalerie!